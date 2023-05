El ex futbolista uruguayo habló sobre el arbitraje en el Mundial de Qatar 2022 y cargó en contra de la Selección Argentina, que se coronó campeón, y el VAR.

Para Lionel Messi, que está en el ojo del huracán en PSG, la albiceleste y todo el pueblo argentino les llegó la tan anhelada tercera Copa del Mundo, que después de 36 años, volvían a tener el trofeo en sus manos, liderados por Lionel Scaloni (DT argentino) en la final ante el seleccionado francés que definieron el título en la definición por penaltis.

En el camino hacia el título de los albicelestes, fueron varias las polémicas que se presentaron por parte del público y la prensa respecto a las decisiones arbitrales que se tomaban a favor del combinado argentino, donde en los enfrentamientos contra Polonia, Australia, Países Bajos, Croacia y Francia, los argentinos tuvieron 5 penales a favor.

Casi 5 meses después, Diego Lugano, exfutbolista uruguayo que jugó dos mundiales en 2010 y 2014, dialogó con Carve, un programa radial de su país. Dijo que los dirigidos por Scaloni obtuvieron ayudas arbitrales en los partidos.

“A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas de que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero cuatro de los cinco penales que le cobraron, no fueron. Totalmente forzados. Eso es una realidad.” Expresó Lugano.

A pesar de su polémica declaración, no dejó pasar por alto el mérito que tuvo Lionel Messi en la obtención de la Copa del Mundo. “Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te crees que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”. Concluyó Lugano.