Ya pasaron más de 2 meses desde que Argentina levantó su tercer trofeo de campeón mundial. En aquella final, disputada en el Estadio Lusail de Qatar, la Selección albiceleste derrotó por penaltis 4-2 a Francia luego de haber empatado 3-3 en el tiempo reglamentario y el tiempo extra.

Las figuras de ese compromiso fueron el delantero argentino Lionel Messi, quien anotó dos goles, el guardameta ‘Dibu’ Martínez, quien sacó un balón en los últimos instantes del compromiso y el delantero francés Kylian Mbappé, quien anotó tres goles y además convirtió su penalti en la definición desde los doce pasos.

Sin embargo, para el guardameta argentino al servicio del Aston Villa, la figura no fue ninguno de los tres mencionados anteriormente , sino el extremo de la Juventus de Italia Ángel Di María, quien también anotó en ese compromiso y fue importante para que el equipo sudamericano consiguiera la tercera estrella para su camiseta.

En entrevista con ESPN, el arquero de 30 años de edad dijo: “El 10 nos ayudó en cada partido. Yo le decía: ‘Pará de ganar ‘Man of the Match’ todos los partidos’. Yo creo que lo ayudamos y acompañamos muy bien. Angelito Di María creo que no había jugado las semifinales o los cuartos y en la final fue nuestro mejor jugador. Necesitas gente que se destaque en momentos clave. Yo, cuando salió ‘Angelito’ de la cancha, lo aplaudí internamente porque yo creo que nos dio la final del mundo”.

“YO LE DECÍA ‘PARÁ DE GANAR EL MAN OF THE MATCH'”, Dibu Martínez y la broma con Leo Messi en pleno Mundial. Además, elogio a Di María y afirmó: “Yo creo que Angelito nos dio la final del mundo”. pic.twitter.com/FsrCxVEWPV — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2023

Di María jugó 5 partidos en Qatar, anotando únicamente en la final del certamen, convirtiéndose así en el único jugador argentino en anotar en final de Mundial, Copa América, Finalísima y Juegos Olímpicos. Además, cosecha un total de 5 títulos con su selección nacional.

La tapada sobre Kolo Muani

Martínez se refirió también a una de las jugadas más importantes en la historia de los mundiales, cuando al minuto 123 tapó un mano a mano que hubiera significado el gol que le otorgaría el bicampeonato a Francia: “Fue una jugada muy rápida, la saca el arquero, justo le salió un pase perfecto entremedio de Ota y Germán (Pezzella) y me encuentro a Kolo Muani con la pelota picando adentro en el área y pensé que me iba a romper el arco”.

Lee También

El ‘Dibu’ agregó: “Entonces intenté atacarlo en diagonal para achicar el ángulo y mostrarle el primer palo. Son momentos muy rápidos y a veces tienes que tener una cuota de suerte, lo pudimos haber ganado en la contra inclusive. Terminé el partido y dije qué buen partido de fútbol, fue el mejor partido que jugué en mi vida”.

¿EL PENAL? SÍ

¿ESTA ATAJADA? ¡TAMBIÉN! Se gritó como un GOL. Valés oro, Dibu. pic.twitter.com/Gc9MipRLR6 — TyC Sports (@TyCSports) December 18, 2022

¿Qué sigue para Argentina?

En el mes de marzo está programada la Fecha Fifa en la que las selecciones jugarán partidos amistosos previo a iniciar las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 que están programadas para comenzar en Octubre e irán hasta el mismo mes del año 2025.