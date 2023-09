Independiente Santa Fe dio golpe de autoridad y se llevó el clásico bogotano 313 imponiéndose 4-2 a Millonarios con su gente en el estadio el Campín en el cierre de la jornada dominical de la Liga Betplay. Los goles del ‘León’ fueron producto de Christian Marrugo, Emerson Batalla y Yeison Moreno (x2). Luego del partido, el entrenador de Santa Fe dijo por qué no le metieron 5 goles a Millonarios.

En los primeros minutos Santa Fe tuvo la iniciativa, el defensor José Manuel Ajá estrelló el esférico en el travesaño tras ganar en un tiro de esquina, asimismo, Ever Valencia quiso hacer la individual pese a tener a Marrugo como opción de pase, finalmente el guardameta Juan Moreno neutralizó el disparo del atacante. Una vez más la madera del pórtico le negó el gol a Valencia cuando remató potentemente sobre media distancia, impactando el esférico al costado izquierdo.

Millonarios no se quedó atrás y avisó por medio de Omar Bertel rematando al tercer palo tras un centro de Jader Valencia. No obstante, a través del ‘Amuleto Valencia’ llegó el primer tanto del partido cuando Sander Navarro le asistió con un ‘pase de la muerte’ para inaugurar el marcador.

Sobre el final del primer tiempo el central Carlos Ortega expulsó a David Macalister Silva con ayuda de un chequeo previo en el VAR, pues el centrocampista le cometió una infracción a Jhojan Torres donde no iba en busca del balón, sin protestar el capitán embajador abandonó el terreno de juego. Aprovechando la inestabilidad de Millonarios parecía que Ever Valencia igualaba el resultado anotando un gol, sin embargo, otra vez el VAR fue protagonista y anuló la acción por posición adelantada.

En el inició de la parte complementaria Daniel Giraldo, ex Santa Fe dejó a su equipo con nueve jugadores, luego de una agresiva infracción a Ever Valencia que ponía en riesgo la integridad de su similar; producto de ello fue roja directa. Santa Fe se pellizcó y empató el compromiso por medio de un ex Millonarios, Christian Marrugo, pese a su pasado albiazul celebró a rabiar la anotación.

Así las cosas, el ‘León’ hizo sentir los dos jugadores de más, y en una recuperación por la banda derecha Fabián Sambueza centró el balón a ras de piso para que el recién ingresado Emerson Batalla diera vuelta al marcador. En Santa Fe eran conscientes de la superioridad y ampliaron la diferencia, está vez fue Yeison Moreno que aprovechó un error del portero rival y no dudo en rematar a gol. Otra vez apareció Yeison Moreno para colocar el cuarto en una acción que se elaboró desde el fondo. Finalmente, Jader Valencia buscaría revancha y descontaría poniendo el 2-4 final.