Daniel Muñoz, jugador que mostró talento en el estadio Atanasio Girardot mientras defendía los colores de Atlético Nacional, ya tiene la fortuna de vestir la camiseta de un club de la Premier League, la mejor del mundo, como es considerada en la actualidad.

Era difícil pensar que ese joven de Águilas, que firmó por el verde a los 23 años, algún día estaría codeándose con los jugadores más destacados, pero desde sus primeros partidos con el Nacional del técnico Juan Carlos Osorio nunca dejó dudas de ser un futbolista élite.

Jugando como lateral ataca mucho y su resistencia le permite volver a la defensa. Para su posición, ha tenido demasiadas intervenciones de gol a lo largo de su carrera. Solo en Nacional participó de 12 anotaciones en 33 partidos, mientras que en Genk estuvo presente en 39 tantos durante 148 encuentros.

Se hacen poco los 10 millones de euros que desembolsó el Crystal Palace para llevarlo a Selhurst Park, teniendo en cuenta que solo en la temporada actual realizó 7 goles en 28 compromisos. Firmó un contrato hasta 2027, con opción para extenderse un año más.

El club del sur de Londres no es un grande en lo absoluto. Desde su fundación en 1905 ha estado todo el tiempo alternando entre primera y segunda división. Llegó a descender ocho veces a segunda, cinco a tercera, y una a cuarta.

Desde su ascenso de segunda división en 2013, en las diez temporadas terminó entre los puestos 10 y 15. Nunca peleó por estar en competencias europeas, y unas cuantas veces tuvo que batallar con el descenso. En toda su historia, no ha logrado levantar un título.

