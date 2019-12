Cristiano Ronaldo convirtió dicho gol el pasado miércoles, en la victoria de su equipo por 2 a 1 ante la Sampdoria, por la fecha 17 de la liga italiana. La anotación del portugués le dio la vuelta al mundo porque la consiguió con un salto importante que lo llevó a alcanzar los 2,56 metros de altura.

En la entrevista que concedió minutos después de que se acabara el partido, ‘CR7’ no hizo mucho ruido sobre el hecho de llegar a esa elevación. Cuando un periodista le comentó tal situación, el ex Real Madrid apuntó: “¿En serio llegué a los 2,56 metros? No lo sabía”.

Sin embargo, con el pasar de las horas, Cristiano Ronaldo acudió a su perfil en Instagram para presumir en varias ocasiones su comentado gol. En un primer momento, el goleador publicó una secuencia de fotos con el paso a paso de su anotación de cabeza. Junto al carrusel de imágenes, ‘CR7’ escribió un pie de foto en el que se comparó con el reconocido exbasquetbolista Michael Jordan: “CR7 AIR JORDAN”.

El portugués se volvió a pronunciar al respecto este jueves con un video del gol, que acompañó con un emoticón de un avión. Esa última publicación de Ronaldo alcanzó más de 27 millones de reproducciones y casi 10 millones de ‘likes’.

Por último, en la sección de historias de su cuenta en esa red social, Cristiano replicó un meme en el que lo etiquetaron, que lo muestra a él saltando y superando la faz de la tierra para llegar hasta el espacio. Así fue como ‘CR7’ presumió su último gol: