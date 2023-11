Uno de los títulos más especiales que ha ganado Millonarios en toda su historia fue el que obtuvo frente a Atlético Nacional en junio de 2023, ya que el equipo venía buscando ese trofeo desde hace mucho tiempo y derrotar en la final a uno de sus máximos rivales fue especial tanto para los jugadores como para los hinchas.

De hecho, para Larry Vásquez, el jugador que marcó el último penalti en la tanda que le dio la estrella número 16 al ‘embajador’, fue más que especial porque, como él mismo cuenta, Millonarios ha sido muy importante para él y para su familia desde que llegaron a Bogotá.

Este jugador es uno de los más importantes en el planteamiento táctico de Alberto Gamero, ya que si bien no siempre es titular, cada vez que entra responde de la mejor manera con buenas actuaciones tanto defensivas como ofensivas.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que Larry Vásquez es hermano de Ómar Vásquez, quien también fue jugador de Millonarios en la época en la que el cuadro ‘embajador’ ganó su título número 14 en 2012 cuando derrotaron a Independiente Medellín por penaltis en el estadio El Campín de Bogotá.

La familia Vásquez llegó a la capital hace varios años en búsqueda de más oportunidades, principalmente, para su padre, quien es zapatero y se ganaba la vida con ese oficio. Desde ese momento, Ómar entró a Millonarios e hizo todo el proceso juvenil hasta que llegó a la primera división.

Mientras pasaba todo eso, Larry se dedicó a ayudar a su padre en el local los fines de semana, quien le pagaba algo para que disfrutara o se comprara sus cosas, pero él quería ganar un poco más de dinero para ayudar en la casa y por eso se volvió mensajero de una empresa también de zapatos.

“Yo hacía de todo ahí. Recogía, llevaba paquetes y, además de eso, también comencé a estudiar. Yo entré al Sena para ser auxiliar contable. Estuve ocho meses en eso y sé lo duro que es, así que mis respetos para los jóvenes que estudian y trabajan”, dijo Larry en entrevista con el canal de Millonarios de YouTube.

Sin embargo, él sentía que eso no lo movía, así que a sus 18 años habló con su madre para que le diera el permiso de volver a intentar en el fútbol y ella lo apoyó.

“Hice unas pruebas en un equipo que se llama Expreso rojo y jugué un torneo local en el que me fue bien, pero quedamos eliminados rápido. Entonces Arturo Reyes, actual entrenador del Junior, que en ese momento entrenaba a Compensar, equipo de la B, me vio y me dijo que jugará con ellos el final del torneo y ahí comencé en el fútbol”, agregó Vásquez.