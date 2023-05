Tal y como se preveía, Atlético Nacional llevó lo mejor de su nómina a Ibagué, en donde enfrentará esta noche (7:00 p. m.) al Deportes Tolima, por la fecha 19 de la Liga BetPlay 1 2023. El ‘Rey de Copas’ quiere conquistar uno de los dos ‘puntos invisibles’ en disputa y dispuso lo mejor de su nómina.

Sin embargo, dos de sus hombres finalmente no entraron en la elección hecha por el entrenador Paulo Autuori: los volantes Sebastián Gómez y Dorlan Pabón (quien gana muy buena plata en el club ‘Verdolaga’), se quedaron afuera de la delegación que se desplazó desde la víspera a territorio ‘Pijao’, de cara a este trascendental compromiso.

En el caso de Pabón, es claro que el pasado 10 de mayo se confirmó una lesión del músculo semimembranoso del muslo izquierdo, por lo que aún debe estar una semana fuera de las canchas, por lo que se prevé que no estaría en el arranque de los cuadrangulares semifinales del certamen.

Sin embargo, la ausencia de Gómez sí encendió las alarmas en las toldas ‘verdolagas’. Se temió que la determinación de no incluirlo en la plantilla que disputará este juego se debiera a cuestiones físicas; sin embargo, los motivos reales pasarían por una determinación netamente deportiva de Autuori.

Ya son cuatro partidos en los que Gómez no aparece, pues no actúa desde el pasado 2 de mayo, en el empate (2-2) frente a Olimpia de Paraguay, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2023. Por lo que, una vez más, el hecho de que no fuera convocado generó inquietud en la hinchada.

El jugador no se ha pronunciado en sus redes sobre su actualidad, aunque es bien sabido que hace poco volvió de una prolongada lesión y se quiera cuidar su forma física para la parte determinante del campeonato; con los cuadrangulares en el FPC y la segunda vuelta de la fase grupal copera.

En cuanto al resto de la nómina, se destacan los retornos de jugadores como los defensas Cristian Zapata y Cristian Castro Devenich, el lateral Danovis Banguero, los mediocampistas Nelson Deossa y Yerson Candelo, y el atacante Jéfferson Duque; con lo que planea volver a sus mejores elementos.

Con 34 puntos y +12 de gol diferencia, el ‘verde’ se ubica tercero de la clasificación. Una victoria frente a la ‘tribu’, que se ilusiona con un milagro para avanzar de fase, le daría al visitante la ventaja deportiva de cara a la semifinal; siempre y cuando no gane Águilas Doradas, o pierda Millonarios.

Los convocados de Atlético Nacional en la visita al Deportes Tolima