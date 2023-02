En la previa de lo que será la final de vuelta de la Superliga ante Pereira, un ídolo de Nacional salió a hablar del equipo y arremetió contra Francisco Da Costa. El exjugador fue invitado al programa ‘Primer Toque’ de Win Sports. Allí dejó varias declaraciones polémicas de la actualidad del club, el técnico y los refuerzos.

Se trata de León Darío Muñoz quien fue cuatro veces campeón con el ‘verdolaga’. El delantero ,que también pasó por el fútbol de Brasil, no se guardó nada y criticó los manejos del equipo verde en los últimos tiempos. Así mismo, criticó el trabajo de Paulo Autuori y la manera de jugar del cuadro paisa.

“Nacional no convence, porque no tiene un ideología de juego, no gana bien sus partidos, los partidos son muy apretados. No convence porque no gana bien, el rendimiento de los jugadores es bueno a veces y a veces no” aseguró Muñoz.

Pero sus críticas no pararon ahí. Posteriormente habló de los refuerzos de quienes aseguró que no van acorde a la grandeza del verde. Incluso hizo hincapié en el arribo del atacante Franciso Da Costa, quien según él no es un refuerzo de jerarquía para la institución.

“Los refuerzos no me parece que sean para Atlético Nacional, un jugador que viene del fútbol boliviano no puede ser refuerzo de un club como Nacional. Creo que el club tiene el poder económico para contratar cualquier jugador que tenga más nombre, que venga de otro fútbol, que pueda aportar más de lo que él está mostrando” sentenció León Darío.

⚽ “Un jugador que viene del fútbol boliviano no puede ser un refuerzo de un club como Nacional”, León Darío Muñoz, exfutbolista.#PrimerToque pic.twitter.com/A7yoBOKyqt — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 15, 2023

Este ídolo de Nacional tiene toda la autoridad para hablar de Francisco Da Costa, pues juega en la misma posición. Sin embargo el delantero brasileño no ha jugado lo suficiente para que se empiecen a sacar conclusiones sobre su aporte al equipo.