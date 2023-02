Después de que el futbolista colombiano Carlos Sánchez denunciara en la noche del lunes por medio de su cuenta de Twitter que Avianca le había cobrado 3 millones de pesos por equipaje, luego de haber pagado 11 millones por el tiquete en un vuelo que tenía como destino Buenos Aires, la aerolínea se pronunció y dio su versión de los hechos.

La empresa de transporte aéreo explicó, por medio de un comunicado, que los tres millones que le cobraron al futbolista por equipaje se debe a que el peso máximo para el tipo de viaje que había pagado era de 23 kilogramos y que este fue excedido por Sánchez.

(Vea también: Carlos Sánchez apedreó a Avianca por vuelo que le costó más de 11 millones de pesos)

Que pasa @Avianca @AviancaEscucha pague 11 millones de pesos por un vuelo y me cobran 3 millones de pesos más por las maletas, pero no me dejan subir al avión por qué está sobrevenido.@sicsuper ¿Quien responde? pic.twitter.com/f5eTcMvPpx

— Carlos Sánchez (@carlossanchez6) February 14, 2023