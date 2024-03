Por: Familia Cardenal

Con 42 años de edad, Aldo Leao Ramírez habló nuevamente de su paso por Independiente Santa Fe. Así las cosas, después de 18 años el centrocampista reveló los detalles que forzaron su salida del cuadro ‘Cardenal’ para fichar por Atlético Nacional.

El samario debutó con el ‘León’ en 1999, desde ese entonces mostró sus cualidades en el terreno de juego. También llegó a integrar las convocatorias de la Selección Colombia. Entre tanto, la hinchada santafereña no perdonó al exjugador tras marcharse al elenco antioqueño y más por el contexto en el que acontecieron los hechos.

Pues venía siendo una de las figuras del equipo y en 2005 volvían a una final. En aquel compromiso Aldo no fue protagonista y el conjunto bogotano terminó perdiendo 2-0; días después fue presentado como fichaje de Atlético Nacional.

Para el aficionado del ‘Expreso Rojo’ fue considerado como un acto de traición, y con el pasar del tiempo le siguen reprochando, más si se mira que en Nacional se consagró campeón en múltiples ocasiones.

Así, el exjugador destapó los detalles inéditos de su salida de Santa Fe en el podcast ‘Un Break’: “Hay una sola verdad y esa verdad tiene mí conciencia tranquila. Todo se originó en una entrevista a Mauricio ‘Chicho’ Serna previo a la final, donde él manifestó su admiración por mis características de juego”.

“En la final de vuelta íbamos 0-0 hasta el minuto 75’, Basílico González, entrenador de ese entonces me sustituyó, en consecuencia, Nacional empezó a dominar el partido. Posterior a ello, me integré a la concentración de la Selección Colombia y pasaron cosas que el hincha no sabe, pondrán decir que me vendí, pero no metí un autogol y tampoco me hice expulsar”, agregó.

“Cuándo estoy en Estados Unidos con la Selección me llamó Eduardo Méndez y me dice, ‘usted es el jugador a vender en Santa Fe, tenemos tres opciones, América, Cali y Nacional’, en ese entonces mí compañero de Habitación era Héctor Hurtado y él me dijo, ‘Aldo, el profe Sachi quiere hablar contigo, en unos minutos te llamará, dialogamos y expresó su deseo de tenerme en Nacional, sin embargo, no dependía de mí, dependía de la directiva de Santa Fe y se dio la opción de llegar puesto que jugaría Copa Libertadores. Aunque vivo eternamente agradecido con la gente de Santa Fe porque me brindaron la oportunidad de realizar una carrera en el fútbol profesional”, sentenció.

