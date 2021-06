La Selección Colombia afrontará este miércoles su último partido en la fase de grupos de la Copa América, y tendrá que hacerlo nada más y nada menos que contra Brasil, el más claro favorito al título, si no es que es el único. El cuadro nacional perdió el pasado domingo contra Perú y está en deuda de volver a dar una buena imagen por su rendimiento en la cancha.

Es por eso que Rueda manifestó este martes en la conferencia de prensa previa al encuentro que Colombia buscará jugarle de tú a tú a los pentacampeones del mundo, que en este torneo golearon 3-0 y 4-0 en sus dos primeras presentaciones. El técnico consideró que la única forma de hacer menos peligroso a este Brasil es quitándole la pelota y exigiendo a sus defensores.

“La premisa es tener la posesión de balón, una de las bondades de ellos es tener el balón. Mientras nosotros sepamos tener la pelota, vamos a minimizar la posibilidad de que Brasil nos ataque”, manifestó Rueda en su encuentro con los medios de comunicación.

Cuando le preguntaron si evaluaba la posibilidad de cambiar el esquema habitual en el equipo para adoptar contra Brasil uno con tres volantes de corte defensivo, el estratega insistió en que lo que más le importa es el balón. “Jugar con tres volantes es una de las posibilidades, pero no es la primera alternativa. Todo va a pasar por la disputa de la pelota, queremos tener el balón y proponer acciones ofensivas“, añadió.

De igual manera, el entrenador aceptó que no hará muchos cambios en la formación titular base que ha venido afrontando los últimos partidos, aunque sí considera hacer un par de cambios, en gran parte por temas físicos. “Queremos estabilizar el comportamiento de nuestra Selección. Queremos mantener la nómina, con excepción de dos o tres casos”, concluyó.

En sus tres primeros partidos en la Copa, Colombia ganó uno (1-0 vs. Ecuador), empató otro (0-0 vs. Venezuela) y perdió el restante (1-2 vs. Perú). El combinado nacional necesita un empate este miércoles para sellar su clasificación a los cuartos de final del torneo, aunque una derrota, acompañada de resultados en otros juegos, también le permitiría instalarse en la siguiente instancia.

Cabe recordar que, de los cinco equipos que conforman cada grupo del certamen, solo uno quedará eliminado en esta primera ronda.