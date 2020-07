¿Tiene Bogotá los mejores atardeceres de Colombia?

Has enviado con éxito esta nota a:

Pocas cosas más caprichosas e impredecibles que el clima bogotano: el frío de la mañana se puede convertir en sofoco al medio día y en feroz aguacero al promediar la tarde. Pero no siempre, porque a veces amanece despejado y anochece de la misma manera, o el día arranca nublado y continúa así hasta el fin de los tiempos, difícil saberlo. Cambiante o duradero, nunca hay que fiarse del estado del tiempo en la capital , por eso lo mejor es salir con saco y chaqueta e ir poniéndose o quitándose ropa como si de un juego se tratara.

Cae el sol y todos nos volvemos poetas, sacamos nuestro artista frustrado y nos sentimos William Turner, aquel famoso pintor inglés que retrató como nadie todo tipo de condiciones climáticas, la luz solar entre ellas. A nuestro favor juega que en los tiempos de Turner no existían las cámaras, por lo que si se quería compartir una imagen tocaba pintar. Tampoco existían celulares de última generación, y qué decir de Instagram, una red social llena de filtros donde los usuarios comparten la comida que comen, los viajes que hacen, las mascotas que tienen y los atardeceres de los que son testigos; si el día ha sido generoso, a las seis de la tarde internet se congestiona con todo tipo de postales de atardeceres que no necesitan filtros, pero que al mismo tiempo parecen inventados porque tanta belleza no puede ser real.