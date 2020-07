El edificio de ‘La gente de la Universal’ y otras 2 fachadas legendarias que son orgullo de Bogotá

No muy lejos de allí, donde La Candelaria se abre y le cede el espacio a la carrera séptima, hay un edificio que al verlo hace que el transeúnte se pregunte “¿Dónde he visto esto antes?”. Monserrate se llama, y más allá de ser homónimo del famoso cerro, su nombre no dice mucho, pero basta con escarbar un poco para descubrir que anécdotas es lo que le sobran a esta construcción de 1948.