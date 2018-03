El video fue compartido a través de Twitter y Facebook por la División Antártica Australiana, organización que estaba investigando ese grupo de pingüinos, y ya le dio la vuelta al mundo entero por ser tan curioso.

Las imágenes muestran cómo, en un primer momento, una de las aves se encarga de cambiar la dirección del lente de la cámara y que este le apunte hacia su cara. Segundos después, llega un segundo pingüino para posar junto al otro.

El video ya suma millones de reproducciones en diversas plataformas. La División Antártica Australiana comentó que el video es importante porque “ofrece una visión de la vida en la Antártida desde su punto de vista”.

A continuación, el video de estos dos pingüinos que saltaron a la fama en las últimas horas:

#Penguin #selfie offers bird’s eye view of life in Antarctica! Curious Emperors have been captured on film at the Auster Rookery near Australia’s Mawson research station by expeditioner 📷 Eddie Gault pic.twitter.com/MYle5Fshc7

— Antarctic Division (@AusAntarctic) 8 de marzo de 2018