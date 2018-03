El hombre abordó uno de los buses del ferrocarril, le dio la orden a su perro de que buscara un puesto libre en la zona dedicada a los discapacitados, pero eso no sirvió de nada ya que las personas que estaban sentadas allí, que no eran discapacitadas, no quisieron ceder su asiento al hombre ciego.

Ese día había llovido en Londres y el piso del bus estaba mojado. Petel tuvo que recostarse contra las puertas y Kika conservar su posición junto a él.

El hombre tiene dos cuentas de Twitter, una personal y otra en la que publica a nombre del perro. Petel tomó una foto de Kika luego de que él tuviera que quedarse de pie ante la poca humanidad de los demás pasajeros y el rostro del animal hizo que la publicación fuera del interés de miles de usuarios en esa red social.

“Papá tenía que estar con la espalda contra las puertas intentando no resbalar y yo estaba resbalando por todo el lugar porque el suelo estaba mojado. ¡Tengan humanidad gente!”. Ese fue el mensaje publicado por Petel desde la cuenta dedicada a Kika.

Dad had to stand with his back against the doors whilst trying not to slip & I was sliding all over the place as the floor was wet. Have some humanity people! @GuidedogsLondon @GuidedogsLondon @Se_Railway @transportforall pic.twitter.com/aXZ8wQbFi2

“La gente puede ser tan egoísta, fingen que no pueden ver ni oír cuando pregunto si hay un asiento disponible”, comentó el hombre, quien quedara ciego hace cinco años después de sufrir una hemorragia en sus ojos, reseña Mirror.

People can be so selfish, they pretend they can’t see or hear when I ask if there’s a seat available. Its so humiliating when I struggle to find something to hold onto & keep Kika safe at the same time, this is when you’ll see a tear running down my face. Life is difficult enough https://t.co/HMqGeJqRmh

— Amit Patel (@BlindDad_Uk) March 28, 2018