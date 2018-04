El evento es convocado por NiñezYA, iniciativa de más de 100 organizaciones de la sociedad civil que busca que los asuntos de la infancia y la adolescencia que no dan espera queden consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y de esa manera Colombia cumpla a cabalidad con la garantía de sus derechos.

En entrevista con Pulzo, Paula Correa, coordinadora técnica de la Corporación juego y niñez, explicó que ya se ultiman detalles para el evento de este lunes.

“Estamos preparando a los niños para que estén enterados de lo que va a pasar, tienen que presentar sus preguntas a los aspirantes. Van a venir niños de Putumayo, Leticia, Quibdó, Manaure y de Sabanagrande”, sostuvo.

La forma en la que los niños fueron escogidos para hacer parte del foro fue a través de las mesas de participación infantil de sus municipios y a través de ejercicios de reflexión en los que los evaluadores eran sus mismos compañeros.

Por su parte, Josefa Lugo Cervantes, coordinadora de la mesa de participación de Sabanagrande, Atlántico, explicó más a fondo cómo se realizó el proceso.

“Se hizo una sesión de la mesa de participación que se hace de forma mensual, la niña (la representante) fue elegida por sus compañeros. Entre ellos mismos postularon cuatro candidatos y votaron para que quedara solo uno que cumpliera con algunos requisitos como ser menor de 12 años”, señaló.

Sobre el impacto de esta propuesta en las comunidades, Josefa agregó: “En la parte de la mesa de participación siempre faltan dos niños o tres niños, ese día no faltó nadie. Incluso, llegaron visitas, personas externas que querían saber todo sobre el proceso… Cuando se les dijo que se reunirían con los candidatos eso fue espectacular, todos querían participar y hacer parte del proceso”.

Los más emocionados de poderse reunir con los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño son los niños que necesitan que su voz sea escuchada. Por ejemplo, la representante de sabanagrande, Valentina Durán Ibáñez, de 11 años, dijo: “Vengo a hablar de las problemáticas que tiene mi municipio. Cuando me escogieron me sentí maravillosamente porque era algo que nunca había hecho, estoy orgullosa porque estoy conociendo un lugar nuevo. Me gustaría hablar con los candidatos sobre que no hay un buen rendimiento académico, una buena alimentación escolar, corrupción, prostitución en menores de edad, embarazos a temprana edad, la drogadicción… Me gustaría hablar de eso porque los menos beneficiados somos nosotros los niños”.

A su turno, Wigy Daza, del municipio de Manaure, en La Guajira, expresó su felicidad y orgullo porque siente que su voz ha sido escuchada.

“Para mi significa algo emocionante y que nos tomen en cuenta en las decisiones del plan de desarrollo del futuro presidente es algo muy conmovedor. Me gustaría hablar de soluciones viables para erradicar la desnutrición infantil en mi departamento, ya que se nos está vulnerando un derecho fundamental como el derecho a la vida”, dijo.

La Universidad de los Andes, el periódico ADN, Caracol Radio y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) apoyan este encuentro que se realizará en el marco de la celebración del Día de la Niñez.

Pulzo

Por: Santiago Polar.

Redacción Pulzo.