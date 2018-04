Cuando transcurría el cuarto bloque de la confrontación entre los candidatos presidenciales, segundos antes de que el reloj marcara las 9:00 p.m. en punto, Gurisatti afirmó: “Podríamos quedarnos toda la noche aquí hablando, pero ahora por obligación y ley tenemos que parar 30 segundos para el mensaje institucional y seguimos en la siguiente ronda”.

En seguida, se emitió un comercial de Iván Duque y esto generó un sin número de críticas para el canal, dado que la mayoría de los espectadores y hasta Gustavo Petro interpretaron esta situación como ventajosa para el candidato del Centro Democrático.

Sin embargo, Gurisatti le salió al paso a la polémica y confirmó que el debate tenía que interrumpirse a las 9:00 p.m. en punto para dar cumplimiento al sorteo de espacios gratuitos en televisión a los que tienen derecho los candidatos presidenciales.

La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) sortearon esos “espacios institucionales” y el de las 9:00 p.m en punto de la noche de este jueves le correspondió a Iván Duque. De hecho, Gurisatti publicó, junto a su tuit, el cronograma completo de emisión de espacios institucionales entre el 9 de abril y el 9 de mayo.

Los espacios institucionales son de OBLIGATORIO cumplimiento por ley. ANTV Y CNE los sortean y obligan a los canales de TV nacionales, regionales y locales. No emitirlos es incumplir la ley. RCN no permitió pauta política pero no podemos incumplir la norma. pic.twitter.com/jU05vR0zHb

— Claudia Gurisatti (@CGurisattiNTN24) April 20, 2018