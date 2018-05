La artista plástica de profesión dio entrevistas en medios en la mañana del martes dijo que la llenó de esperanza que los demás comensales en el restaurante no se quedarán callados y le dieran su apoyo a Don José por discriminarlo. “Varias personas se pararon, algunas lloraron. Fue muy triste, muy doloroso, muy desgarrador ver este maltrato, entonces pagaron su cuenta y se retiraron”, contó en Blu Radio.

Valeria también dijo que no volverá al establecimiento “Mientras que no haya una manifestación pública del propietario reconociendo que estuvo mal, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, pero no tenemos derecho a maltratar ni a hacer sentir mal a una persona”.

En la emisora le preguntaron por las convocatorias que han circulado por redes sociales frente al restaurante para rechazar la actitud de sus propietarios. Ella contestó:

“Yo quisiera que no manifestáramos no al restaurante sino a las conductas. A esas conductas arribistas discriminatorias, o como las queramos nombrar. A esa actitud que nos hace daño como sociedad. Mi intención no es dañar a nadie mi intención es hacer un llamado de atención a la reflexión”.

Esta es la convocatoria que se ha viralizado:

En otros detalles que le contó Valeria a Blu Radio señaló: “La primera indicación era que se lo empacaban y él tenía que comer afuera. No sé si en el andén, en su casa o en otro lugar pero que no podía comer en el restaurante. Y al ver la reacción de los clientes lo dejaron que almorzara en nuestra mesa pero después de maltratarlo”.

Relató que al preguntarle a la administradora las razones entregó argumentos inauditos como que “las otras personas se podían quejar, porque hay gente que no sabe comer, porque podía hacer regueros”, pero que ni esas ni cualquier otra razón justificaba el comportamiento.

Enfatizó en que el almuerzo de Don José se estaba pagando “merecía el mismo trato” de los demás clientes. Adicionalmente, afirmó que él “nunca dijo una palabra fea y tuvo una actitud pasiva, tranquila, sumisa”, y por eso a ella a varios de los presentes les “dolió mucho”.

Incluso se conoció este video de Don José tocando con un grupo musical en una vivienda:

Valeria añadió que al principio creyeron que “fue un mal proceder de una mesera”, pero luego se dieron cuenta que “sólo estaban siguiendo órdenes. Incluso una de ellas se puso a llorar porque se sentía incomoda con lo que pasó, ellas solo están trabajando”.

Ante eso, Eliana Calvache, una de las empleadas del restaurante confirmó en LA FM que estaba trabajando y cumpliendo órdenes de sus empleadores, pero que con el caso se sintió estigmatizada e insistió en que no fue culpa de los trabajadores del resturante lo que pasó.

La mujer también dijo, entre lágrimas y muy conmovida, que estaba muy afectada porque la señalaron de ser la primera en rechazar a Don José, por lo que contempla renunciar, pues no es la primera vez que presencia este tipo de hechos. Aseguró que las políticas del lugar permiten este tipo de tratos inhumanos.

Entre tanto, el restaurante decidió cerrar por dos días debido al generalizado rechazo al actuar de sus propietarios.

Además, se conocieron videos más extensos del momento que dejan ver la conversación entre Valeria y la administradora del restaurante: