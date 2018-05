Según las imágenes, este lunes hacia las 11:00 de la mañana una mujer quiso cruzar la carrera 68, entre la avenida Las Américas y la Primero de Mayo, atravesándose entre los carros que esperaban el semáforo de la calle tercera.

Varios vehículos avanzan poco a poco y un conductor permanece detenido para darle paso a la mujer que lleva en cada mano a un niño de aproximadamente 7 años y una niña un poco más pequeña, cercana a los 4 años.

Sin embargo, la madre de los menores no mira antes de cruzar y no ve al motociclista que transita por la mitad de la vía. El conductor de la moto alcanza a golpear al niño, pero decide no detenerse para comprobar si lo lesionó y sigue su camino.

El artículo continúa abajo

Un taxista que presenció el momento se baja del carro para ofrecerle ayuda a la señora, mientras el conductor del vehículo que tiene la cámara instalada reprocha la actitud del motociclista, cuya obligación era detenerse, y le pregunta a la mujer por la salud del menor, que al parecer alcanzó a recibir un golpe fuerte pues su mamá lo consuela.