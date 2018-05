El arresto del hombre, cuya identidad no ha trascendido, fue confirmado por un funcionario del centro educativo que, por lo pronto, no ha confirmado quiénes son los heridos ni cuál es su gravedad, informa The Huffington Post.

Varios de los alumnos del colegio de secundaria fueron enviados a un gimnasio cerca de la sede educativa y a otros colegios cercanos.

De acuerdo con el relato que un testigo le dio a CNN, el sujeto entró a un aula de clases y empezó a disparar con un arma que parecía una escopeta. Según esa versión, una niña recibió un impacto de bala en una pierna.

Independent indica que el tiroteo se presentó entre las 7:30 y las 7:45 de la mañana, hora local. La policía local, la oficina del sheriff del condado de Galveston y otras fuerzas del orden se hicieron cargo del caso.