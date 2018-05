Los agentes que se desplazaron hasta el resort del presidente e intercambiaron disparos con el implicado, que quedó herido en sus extremidades inferiores. Luego de eso fue capturado y, por lo pronto, no se sabe de su estado de salud, aunque la policía confirmó que se encuentra bajo arresto.

Juan Pérez, director de la policía del condado de Miami-Dade, dijo que el hombre había tomado una bandera de Estados Unidos y estaba gritando cosas sobre el presidente Trump, que en ese momento estaba en la Casa Blanca, en Washington. Sin embargo, no especificó qué tipo de cosas decía sobre el mandatario, dice CNN.

Aparte del implicado, un agente de policía resultó herido en las acciones, aunque no como consecuencia de un disparo. El Departamento de Policía de Doral informó que no se tiene información de otros heridos. El oficial Pérez agregó que todavía no se sabe cuál fue la motivación del sujeto para irrumpir al lujoso resort, del que no es huésped.

El director de la policía del condado también dijo, citado por Independent:

“Estos oficiales no dudaron un segundo en atacar a este sujeto, que estaba disparando en el vestíbulo del hotel. […] Arriesgaron su vida sabiendo que tenían que entrara llí para salvar a otras personas en el hotel”.

Miembros del FBI y del Servicio Secreto también hicieron presencia en el lugar de la emergencia, que fue controlada pronto sin mayores consecuencias.