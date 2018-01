Olivia Nova, cuarta actriz porno que muere en los últimos dos meses

El deceso fue confirmado por la agencia de modelos Direct Models, quienes la representaban hace poco tiempo, y el diario El País aseguró que aún se desconocen las causas de su muerte, además, agregó que la joven empezó a hacer porno en marzo del 2017 y fue nominada junto a la también actriz Lana Rhoades por “la mejor escena GG”(lésbica).

La agencia, en su comunicado, aseguró que a pesar de conocer poco a la actriz, para ellos era “una chica hermosa con una personalidad muy dulce y gentil”. Por otro lado, aseguraron que la oficina forense de Las Vegas recibió el cuerpo el 7 de enero a medio día y que los exámenes ‘post mortem’ se conocerán dentro de 6 u 8 semanas.

Además, como aseguró El País, esta noticia asombró a toda la industria pornográfica, ya que los recientes fallecimientos a los que se han visto enfrentados, han sido de personas jóvenes. Por esto, el ‘Gremio de Actores de Cine para Adultos’ pidió a los artistas “que velen los unos por los otros”.

Otras actrices del mundo de la pornografía que también murieron en extrañas circunstancias fueron:

Let these women inspire you to be kind, supportive, and more cognizant of others, especially in this industry of ours! You never know what another may be going through. Never forget that! Let’s cultivate an industry that cares about each other! #timesup ~ 💋 KP pic.twitter.com/SSeVfgYFCC

— Adult Performers Actors Guild (@APAGunion) January 9, 2018