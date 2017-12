Actriz porno se suicidó luego de ser matoneada en Twitter

La joven actriz, cuyo nombre real era Mercedes Grabowski, fue encontrada muerta en un parque cerca de su residencia en Camarillo, California, el pasado 5 de diciembre, señala el diario The Sun. La asfixia por ahorcamiento fue la causa de muerte.

Días antes de su deceso, Ames protagonizó una discusión en la red social que inició por un mensaje de advertencia a sus colegas:

“A la actriz que me vaya a reemplazar mañana en la grabación, vas a grabar con un chico que ha hecho porno gay, solo te lo dejo saber. M!*3$a es todo lo que puedo decir. ¿Acaso los agentes no se preocupan por quienes están representando? Hago mi tarea por mi cuerpo”.

whichever (lady) performer is replacing me tomorrow for @EroticaXNews , you’re shooting with a guy who has shot gay porn, just to let cha know. BS is all I can say🤷🏽‍♀️ Do agents really not care about who they’re representing? #ladirect I do my homework for my body🤓✏️🔍 — August Ames (@AugustAmesxxx) 3 de diciembre de 2017

A raíz de sus palabras, la actriz recibió duros comentarios con los que la catalogaron como homofóbica. Más adelante, ella argumentó que solo quería cuidar su salud y evitar contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual.

“No soy homofóbica. La mayoría de chicas no graban con hombres que han hecho porno gay, por seguridad. Así es como sucede conmigo. No voy a poner mi cuerpo en riesgo, no sé lo que hacen en su vida privada”.

NOT homophobic. Most girls don’t shoot with guys who have shot gay porn, for safety. That’s just how it is with me. I’m not putting my body at risk, i don’t know what they do in their private lives. https://t.co/MRKt2GrAU4 — August Ames (@AugustAmesxxx) 3 de diciembre de 2017

“¿Cómo podría ser homofóbica, si yo misma me siento atraída por otras mujeres? No querer tener sexo con un hombre gay no me hacer homofóbica; ellos tampoco quieren tener sexo conmigo, así que adiós”.

How am I homophobic if I myself am attracted to women? Not wanting to have sex with gay men is not homophobic; they don’t want to have sex with me either👋 so byeeeee — August Ames (@AugustAmesxxx) 3 de diciembre de 2017

Su esposo, Kevin Moore, expresó su tristeza a través de una declaración pública y pidió que respeten su privacidad, señala el diario Mirror: “Ella era la persona más amable que he conocido y significaba el mundo para mí… Por favor, dejen esto como un asunto privado familiar en estos momentos difíciles”.

La policía encontró una nota en su carro, con la que pedía “perdón” a sus familiares por cometer suicidio. En su cuerpo no se encontraron rastros de drogas o alcohol.

