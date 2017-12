El enredo por sábanas que armó una mujer al criticar a Lina Tejeiro

Por lo menos eso es lo que creen varios fans de Lina, luego de ver que una seguidora le escribió en una foto de Instagram:

“Parece que no tienes más sábanas, siempre veo la misma sábana”.

Y luego la actriz le contestara:

“No, no tengo más sábanas, pero tengo lavadora y secadora”.

Inmediatamente, decenas de personas que siguen a Lina en la red social empezarona a aplaudirla, a defenderla y a cuestionar a la mujer que la criticó.

“La gente es superenvidiosa”, “Nunca falta el sapo metido… Son sus sábanas y ella las puede usar todo el año si se le da la gana“, y “Qué comentario más bobo, qué cabeza más hueca”, fueron algunos de los comentarios contra la mujer.

Luego, además, la mujer escribió otro mensaje para responder a los que la estaban criticando por cuestionar a Lina, y por ese también ‘le dieron palo’ ya que escribió varias con ‘B’.

“Si me diera la la dirección yo le mandaría a regalar unas barias para que las este cambiando y no me haga dar pena ajena debe entender que es una persona publica y que los fans se dan cuenta de eso”, indicó textualmente.

“¡Si se fija en eso [en las sábanas], fíjese en su ortografía antes de escribir una brutalidad como esas! ¡VARIAS!”, y “Qué tal si empiezas a comprar VARIOS diccionarios para que aprendas a escribirle a una persona PÚBLICA”, le señalaron.

Esta es la foto en la que se generó la disputa ‘entre sábanas’, y luego algunos de los comentarios de la mujer que criticó a Lina, la respuesta de la actriz, y las reacciones de los seguidores de esta famosa.

Dulces sueños 🌸 Una publicación compartida de Lina Tejeiro (@linatejeiro8) el 12 de Dic de 2017 a la(s) 7:15 PST