Un día como hoy puse a prueba el sentir más profundo de mi corazón. El viernes santo del año pasado, armada de un valor infinito le contaba al país como fueron los últimos instantes de vida de un hombre que nació para ser grande en todo el sentido de la palabra. No en vano su padre el Cacique del Vallenato lo bautizó como EL GRAN MARTIN ELÍAS, no podía tener otro apodo, era grande en talento, en amor, en carisma, en sueños…..😪. Lo Recuerdo como si lo estuviera viviendo en este momento, con un nudo en la garganta, con unas ganas de llorar enormes y de abrazarme a su mamá y a su hermano Rafa Santos, que también es mi hermano, para llorar juntos por esto que nunca entendimos porque sucedió. La noticia más triste que he transmitido en mi vida. Martin: Un día me pediste tu propio @sedicedemitv te dije que te lo iba a regalar para tu cumpleaños el 18 de junio, el mismo día que el mío. Te acuerdas que ese día nacían los bonitos? El tiempo no me dejó llegar a realizarte este sueño, pero yo sí te voy a cumplir esa promesa que te hice y el próximo 14 de abril Colombia conocerá el Martin Elías que nosotros sí conocimos. Siempre en mi corazón “Tin”. Más temprano que tarde nos vamos a volver a ver. @rafaelsantosdiazoficial @patriciaisabelacosta @ivan_zuletab @rolando_8a @dayanajaimes55 @olgaceciliagallego @makayordosgoitia @israeltg

