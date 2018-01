Jefferson Lerma fue víctima de racismo: “Iago Aspas me dijo negro de mierda”

El volante, que en el último doblete de amistosos de la Selección Colombia se desempeñó como lateral derecho, declaró ante la transmisión oficial del partido:

“Estos actos de racismo no pueden existir. Creo que Iago Aspas me ha llamado negro de mierda y eso no puede pasar. Se lo he dicho al árbitro, pero me ha dicho que le tenía hasta los huevos de tanto joderlo, pero creo que ya les tocará revisar vídeos y a ver qué pasa”.

Aquí el vídeo de Jefferson Lerma (Levante) denunciando frente a los micrófonos de Gol, que Iago Aspas le ha llamado “negro de mierda”. pic.twitter.com/jo17TPB8cw — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) 14 de enero de 2018

Luego de las afirmaciones de Lerma, su equipo salió en defensa de él a través de su cuenta oficial de Twitter, manifestándole su respaldo absoluto.

Tras las declaraciones de @jeffersonlerma a la conclusión del #LevanteCelta, el #LevanteUD quiere mostrar su firme respaldo al jugador y rechaza cualquier muestra de racismo en el fútbol. pic.twitter.com/GoZGDZYZSD — Levante UD (@LevanteUD) January 14, 2018

Lerma fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo ante el Celta de Vigo. El próximo fin de semana, el colombiano volverá a tener actividad cuando el Levante enfrente al Villarreal de los colombianos Carlos Bacca y Roger Martínez.