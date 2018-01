Periodista criticado por pregunta a Yerry Mina no se arrepiente de lo que dijo

Lozano entró ‘con los taches arriba’ a la hora de tomar el micrófono y dirigirse a Mina en lo que no terminó siendo una pregunta, sino un juicio personal:

“El adagio popular dice que uno no debe apostar por quien no apuesta por uno. Esta decisión que usted ha tomado es un arma de doble filo”, expresó el periodista al comienzo de su intervención y concluyó de la siguiente manera:

La pregunta me parece por lo menos inapropiada para el momento. Mala leche en un momento de felicidad única del jugador. Además esa frase de “Uno no debe apostar por quien no apuesta por uno”… pic.twitter.com/EfRB7NoWaC

— Futbol Sin Cracks (@FutbolSinCrack) 13 de enero de 2018