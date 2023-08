Conozca qué le depara a su signo del zodiaco en el horóscopo esta semana, según el Tarot de Mavé:

Leo

Usted se ha sentido como uno de los tantos desmotivados que van por el mundo; se levanta para seguir con los días, de lunes a martes, de jueves a viernes; ha perdido la pasión por lo que hace… Su imaginación no se ensancha, su espíritu no se eleva. Siempre se ha distanciado de quienes se duermen en los brazos de la burocracia. No puede caer en lo mismo.

Virgo

Al contrario de quienes no ven futuro, usted está seguro de que los problemas que se convirtieron en murallas, se solucionarán, desaparecerán. Sus propuestas son una muestra de imaginación desbordada que, de acuerdo con algunos, tiene algo de locura… Inspirará a sus colegas que se habían instalado en la indiferencia y la resignación.

Libra

Sus reuniones de trabajo tomaron un nuevo rumbo… En estas no se ventilan culpas ni reclamos; se acabó la ferocidad, las pullas y los choques. Varios reconsideraron sus actuaciones y abrieron la mente, superando la terquedad, esa armadura de hierro. Hoy, en las reuniones hay buen espíritu: de las conversaciones sin rumbo se pasó al entendimiento.

Escorpio

De acuerdo con el ocho de espadas, su único arcano del Tarot, usted puede dañar sus nervios sin remedio si los sigue sometiendo a un estrés máximo… En su trabajo llegó a pensar que las responsabilidades depositadas en sus manos le quedarían grandes; no podía asumirlas solo y necesitaba pedir auxilio… Los hechos, esa prueba incontrovertible, le han demostrado lo contrario. Sufre por cosas que no pasan.

Sagitario

Usted se creía preparado para tomar decisiones; todo estaba claro, no tenía dudas… Desde hace algunos días siente un sobresalto que no es por miedo a lo que vendrá; se dio cuenta de que hubiera debido averiguar más y evaluar con mayor cuidado los pros y contras; se dejó llevar por la impaciencia. De acuerdo con el Rey de copas del Tarot, reversar sería sensato…

Capricornio

La incertidumbre domina el ambiente, por eso las crisis de nervios, la exasperación colectiva… Usted se niega a caer en esto, qué desperdicio, qué locura. Por mantener la alegría a pesar de todo lo que pasa, algunos lo llamarán tonto. No está dispuesto a ser infeliz por cuenta de la desesperación que se tomó calles, carreras y casas.

Acuario

Los vientos de agosto despejan su mente. Se cayó el velo que le tapaba los ojos y se está percatando de que hay lugares que frecuenta en los que no quiere estar; algunas relaciones que mantiene por costumbre no lo llenan e insiste en algunos proyectos de trabajo, como un autómata, porque están en su agenda… El Rey de espadas del Tarot pregunta ¿Por qué hace tantas concesiones?

Piscis

Usted necesita desechar la idea del fracaso, una amenaza constante. Este ha sido un año difícil, solucionando problemas que le han caído del cielo como meteoritos y lo han obligado a defender la cabeza con las manos para esquivar los golpes. Necesita que las cosas en este segundo semestre salgan bien. Y la clave es combatir el pesimismo que no deja pasar la luz.

Aries

En este mundo convulsionado por la desigualdad, la guerra, el nerviosismo que producen “los mercados” y la naturaleza herida de muerte, no se habla mucho sobre el amor; tampoco se habla mucho sobre libros, arte, música, teatro, cine y sobre los avances de la ciencia. Usted lamenta que estos temas no estén en el centro del interés público, no hagan parte de la vida diaria. Si fuera así, la vida sería mejor: de eso está seguro.

Tauro

De acuerdo con el ocho de copas del Tarot, conocidos y desconocidos lo ponen al tanto de proyectos, amores, desilusiones y antipatías… Por cuenta de su discreción no ha quedado expuesta a la luz pública la intimidad de nadie. Hasta el momento ha guardado secretos menores; esta semana le confiarán grandes secretos que le exigirán mayor reserva… Usted no traicionará la confianza.

Géminis

Algunas personas, movidas por las buenas intenciones, escudadas en esto, se vuelven jueces… Usted lo confirma cuando le preguntan ¿Por qué hizo esto, por qué habló, por qué entró, por qué salió, etcétera…? Después de las preguntas, aparece la catarata de los regaños… Algunas personas a su alrededor adquirieron la fea costumbre de vigilar y censurar; antes eran risueñas, cómplices…

Cáncer

El mejor arcano del Tarot, el Sol, el número XIX, brilla sobre la mesa… Después de sacrificios y desvelos usted cogerá el sol con las manos: está a punto de alcanzar logros importantes, hazañas increíbles… Se avergüenza de su escepticismo que perdió el piso. Se le había olvidado que hay milagros.