Tal y como se anunció, desde el próximo jueves 11 de abril la capital del país y los municipios servidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB tendrán suspensiones alternadas de agua debido al bajo nivel de los embalses.

A raíz de la noticia, el tema se ha vuelto tendencia en redes sociales y muchos internautas se muestran preocupados por el corte de agua , ¿algunos no se bañarán?

¿Qué pasa si no me baño por un día por el racionamiento de agua?

Según una investigación de Harvard, que no promueve la negligencia en la higiene corporal, señalando los efectos adversos de la falta de higiene, como la acumulación de suciedad, grasa, sequedad y picazón en la piel, sugiere que no es una mala idea no bañarse a diario.

La doctora Elaine Larson, de la Escuela de Enfermería y la Escuela de Salud Pública de Columbia, propone que la ducha tiene más relación con lo estético que con la salud, y argumenta que ducharse diariamente es superfluo. Según ella, de dos a cuatro duchas por semana serían adecuadas, a menos que la persona tenga un sistema inmunitario comprometido.

