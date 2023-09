Si tienes un compañero peludo es posible que hayas notado que a veces mientras duerme comienza a temblar, como es importante conocer la posición en la que lo hacen. Este comportamiento podría asustarnos, ya que sus movimientos pueden ser rápidos y bruscos, acompañados de jadeos u otros sonidos. Los movimientos pueden ser en los ojos, sus patas o incluso su nariz.

La razón podría ser similar a la de los humanos. Al igual que nosotros, los perros pasan por diferentes etapas del sueño. Una de ellas es la Fase de Movimiento Rápido de los Ojos (REM, por sus siglas en inglés).

(Vea también: Expertos revelan cómo detectar golpes de calor en perros y gatos; recomendaciones)

Durante la fase REM, los músculos del perro se relajan tanto que pueden experimentar movimientos involuntarios, incluyendo temblores.

Le puede interesar: Fue aprobada en primer debate la Ley Ángel que busca reforzar sanciones contra el maltrato animal

En el estudio Polysomnographic Evaluation of Sleep Architecture in Dogs with Congestive Heart Failure Secondary to Degenerative Valvular Disease, publicado en la revista Journal of Veterinary Internal Medicine en 2016, se demostró que los perros también experimentan REM, lo que puede explicar por qué tiemblan durante el sueño.

Otra explicación es que los perros suelen tener una alta sensibilidad al entorno que los rodea y, durante el sueño, la sensibilidad puede provocar respuestas físicas a los estímulos que experimentan en sus sueños como correr, mover las patas o incluso temblar. Estos movimientos reflejan su procesamiento de la información y sus experiencias mientras sueñan.

Si tu perro está dormido y comienza a temblar o a tener movimientos o sonidos involuntarios, la recomendación es no despertarlos, ya que están en la fase de sueño más profundo. Despertarlos podría implicar someterlos a estrés o confusión o incluso ocasionar problemas en su sueño a largo plazo.

Sin embargo, si sus temblores ocurren incluso cuando no está durmiendo, lo más recomendable es llevarlo al veterinario para evaluar su estado de salud.