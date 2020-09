View this post on Instagram

Hoy nos toca a todos esta linda luna, poderosa, emotiva e intuitiva, más que un llamado a la profundidad de nuestros sentimientos (aunque si lo hace), nos evoca a reconocer todo lo que hemos aprendido en este año 2020, a realizar un barrido respecto a las cosas con las que nos quedamos, y a otras que dejamos ir porque ya no resuenan con nuestra energía, abracemos la nueva realidad y agradezcamos desde nuestro interior lo bueno que hayamos recibido. . . . #lunallena#tarot#piscis#ángeles#astrología#mensajespositivos