Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

¿Quieres saber lo que te depara el destino para este día? Mhoni Vidente, la famosa astróloga mexicana, te comparte sus predicciones para cada signo del zodiaco. Descubre lo que te espera en el amor, el dinero y la salud, según tu horóscopo del 20 de mayo de 2024.

ARIES:

Tus metas establecidas anteriormente pueden no estar progresando como esperabas, pero no te desanimes. Es hora de reenfocarte y retomar el impulso para lograr tus objetivos principales. No dejes que las circunstancias te desvíen de tu camino. En cuanto a tus sentimientos hacia alguien especial, es crucial que te comuniques abierta y sinceramente. Si tus sentimientos no son correspondidos, considera abrirte a nuevas posibilidades y no te detengas en fantasías. En cuanto a relaciones pasadas, no dejes que el miedo o experiencias anteriores afecten tu percepción actual. Enfócate en acciones que fortalezcan tu relación actual.

Es posible que te sientas estancado en tu vida profesional y eso afecte tu bienestar. Este es el momento de demostrar tu capacidad asumiendo un proyecto importante en el trabajo. No permitas que otros tomen decisiones por ti y establece límites claros desde el principio. En tu vida personal, confía más en tu pareja y comparte tus problemas y metas con ella para fortalecer la relación.

GÉMINIS:

Tu capacidad para amar es única y es importante que te abras emocionalmente. A pesar de experiencias negativas, mantén una visión positiva y no dejes que el pasado afecte tu percepción del presente. Considera formalizar tu compromiso con tu pareja actual. Mantente receptivo a buenas noticias de conocidos y mantén una actitud positiva.

CÁNCER:

Aunque trabajar duro puede ser difícil, recuerda que todo esfuerzo tiene su recompensa. Aprovecha las oportunidades para avanzar en tu vida y superar obstáculos. En el amor, mantén una actitud positiva y aprovecha las oportunidades que se presenten.

Considera adoptar una mascota si estás preparado para brindarle el cuidado necesario. Celebra las buenas noticias con tus seres queridos.

VIRGO:

Si puedes ayudar a un miembro de la familia económicamente, hazlo sin dudarlo. Afronta los desafíos académicos con confianza y deja atrás las experiencias negativas del pasado. Acepta que una etapa excelente de tu vida está por venir.

LIBRA:

Esfuérzate por avanzar en tu carrera y no permitas que otros se aprovechen de ti. Prepárate para sorpresas en el amor y deja atrás el pasado para fortalecer tu relación actual.

ESCORPIO:

No descuides tus sueños y mantén la fe en tus metas. Brinda más apoyo y atención a tu pareja. Reflexiona antes de cambiar de puesto de trabajo.

SAGITARIO:

Considera pedir un aumento o ascenso en el trabajo y descansa si lo necesitas. Afronta tus responsabilidades financieras y brinda apoyo a quienes lo necesiten. Mantén el equilibrio en tu vida amorosa y evita decisiones importantes relacionadas con compromisos legales.

CAPRICORNIO:

Aprovecha las oportunidades profesionales que se presenten y brinda apoyo a tu familia cuando lo necesiten. Si trabajas en el campo de la salud, puedes marcar una diferencia significativa en la vida de alguien. Comparte fantasías y planes con tu pareja para fortalecer la relación.

Resuelve problemas financieros con determinación y reflexiona sobre tu vida desde una perspectiva amplia. Dedica más pasión a tu relación de pareja y asume tus responsabilidades laborales con compromiso y persistencia.

PISCIS:

Administra tu dinero con moderación y disfruta los pequeños lujos con tu pareja. Resuelve asuntos financieros pendientes y ofrece tu apoyo a quienes lo necesiten. Considera cuidadosamente prestar dinero a alguien si tienes la capacidad de hacerlo y es alguien de confianza.

