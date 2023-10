El horóscopo no solo muestra lo que depara para cada signo del zodiaco, también puede mostrar cosas importantes y espirituales; en este caso hablamos del ángel de la guarda, ese ser divino y protector que cuida de cada signo del zodiaco y que tiene un mensaje específico para este viernes.

Gracias a la carta astral se puede saber el ángel de la guarda de los signos y mejor aún, se puede saber el mensaje o predicciones que tiene este ser protector para su protegido; es importante saberlo para que los signos tengan una mejor guía durante este sábado 7 de octubre.

¿Qué mensaje tiene el ángel de la guarda para cada signo?

Los ángeles nos mandan mensajes gracias a las cartas astrales, por lo que cada signo tendrá una predicción o mensaje distinto que su ser divino y protector desea que escuchase, aquí están las palabras de cada ángel de la guarda.

Ángel Hamabiel de Tauro. Este signo zodiacal es experto en la planificación, y hoy puedes hacer uso de esta excelente virtud. Tu Ángel de la Guarda ha visto un camino próspero en un futuro cercano, pero para alcanzarlo debes gestionar todos tus recursos y herramientas.

Ángel Ambriel de Géminis. Este 7 de octubre tu salud estará bien, pero debes prestarle atención a los males que algún día te aquejaron, quizá pienses que estás libre de ellos, pero podrían volver. Tómate tu tiempo para regresar a las actividades de las cuales te privaste.

Ángel Muriel de Cáncer. Te has recargado de mucha energía durante la semana, alguna es positiva y otra no tanto. Tu Ángel de la Guarda quiere alejarte de aquellas negativas que solo te restan tiempo y disposición de las cosas, incluso pueden modificar tu buen juicio.

Arcángel Miguel de Leo. El mensaje para este signo zodiacal es muy claro: debes conocer las aventuras de la vida. Tu signo brilla con facilidad en muchos sitios, pero no en todos. Todavía hay cosas que te atemorizan y a las cuales no quieres intentar por miedo al fracaso.

Arcángel Rafael de Virgo. Este día no dejes de sonreír, no hay nada malo para ti, al menos así lo ha visto tu guardián del cielo. Solo tienes que recordar una cosa muy importante: lo que te hace feliz.

Arcángel Samael de Libra. Hay muchos males alrededor de tu signo zodiacal, debes andar con cuidado. A ti te gusta intervenir en los problemas para mediar y encontrar equilibrios, pero hoy pasa de largo si ves un conflicto.

Ángel Azrael de Escorpio. El amor puede llegar cuando menos lo esperas, pero debes aprender a cuidarlo. La vida puede enviarte a grandes personas para que compartan la dicha de tu compañía, pero a veces rehuyes de ellas y las rechazas.

Ángel Zadaquiel de Sagitario. Un importante proyecto está por concretarse este 7 de octubre, mantén firmeza en tus convicciones y no dejes que nadie te haga dudar de ti o de tus ideas. Hay quien te quiere ‘seducir’ para que le dejes el camino libre.

Ángel Cassiel de Capricornio. No te sientas abrumado por todo lo que es el mundo. A veces enfrentarse a la realidad puede ser complejo, pero no tienes que tirar la toalla ante las señales de adversidad. Si piensas que hay mucho que tienes que hacer, y no sabes por dónde empezar.

Ángel Uriel de Acuario. El Ángel de la Guarda de este signo zodiacal quiere que su protegido regrese al pasado, pero no para caer otra vez con el mismo bache; más bien desea que lo haga para cerrar aquellos círculos que dejó inconclusos.

Ángel Azariel de Piscis. Si quieres llegar al punto más alto, energéticamente hablando, este día tienes que hacer las paces con aquellas personas con las que tuviste fricciones. El orgullo no le hace bien a nadie, y la valentía no está peleada con la educación.

