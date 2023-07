Para el año 2040, la Organización Mundial de la Salud (OMS) proyecta un aumento del 40 % en los casos de cáncer a nivel mundial, y lo que es aún más preocupante: el 70 % de esos casos se concentrarán en países de ingresos bajos y medianos, como Colombia.

Según Luis Eduardo Pino Villarreal, hematólogo y oncólogo clínico, “esto debe motivar a aumentar la prevención, el tamizaje, el diagnóstico temprano, la reorientación de las políticas públicas hacia el cáncer como una prioridad nacional que incluya además la generación de capacidades técnicas y humanas para enfrentar esta gran ola”.

A pesar de los avances en investigación y desarrollo en este siglo, se detectan alrededor de 81.596 nuevos casos de cáncer al año en Colombia, lo que significa que cada 100.000 hombres, se diagnostican 165 casos de esta enfermedad, y cada 100.000 mujeres, se descubren 166 casos anualmente.

Según datos del Instituto Nacional de Cancerología (INC), aproximadamente 40.300 personas mueren cada año en Colombia a causa del cáncer, es decir, alrededor de 87 hombres y 76 mujeres por cada 100.000 habitantes.

Muchos expertos coinciden en que esta enfermedad está asociada al envejecimiento, de hecho, el 53,2 % de los casos en hombres y el 38,3 % en mujeres se presentan en personas de 65 años o más. Mientras que el 21,7 % de los casos se encuentra en la población de 55 a 64 años.

“El cáncer es una enfermedad asociada a la vejez, el cáncer en niños o población joven es poco frecuente. En la medida en que las poblaciones envejecen, van a tener más casos de cáncer. En Colombia se espera un incremento de 70 % en el número de casos hacia el año 2040, solo por efecto de la edad”, puntualizó el director del Centro Javeriano de Oncología y profesor del Departamento Medicina Interna, Raúl Murillo.

Por otro lado, solo el 2.5 % de los casos en hombres y el 2.1 % en mujeres ocurren en el grupo de edad de 0 a 14 años.

Risaralda es el departamento con mayor incidencia de cáncer en hombres, con una tasa ajustada por edad de 202,9 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Quindío (194,6), Arauca (193,7), Valle del Cauca (191,1), La Guajira (190), Antioquia (186,3), Caldas (185,9), Bogotá (185,3) y Huila (182,9).

En el caso de las mujeres, los departamentos con mayor incidencia de cáncer son Caldas, con 204 casos por cada 100,000 habitantes, seguido de Risaralda (198,6), Arauca (198,2), Caquetá (194,5) y Huila (192,3).

El cáncer de próstata es el más común en hombres, con aproximadamente 10.063 casos nuevos al año, seguido del cáncer de estómago (4.289), colon, recto y ano (3.013), pulmón (2.563) y leucemia (1.643).

En mujeres, el cáncer de mama es el más frecuente, con más de 9.800 casos nuevos al año, según el INC. Los siguientes cinco tipos más comunes son el cáncer de tiroides (3.953), cuello uterino (3.889), colon, recto y ano (3.707), estómago (2.631) y ovarios (registros de 6,2 a 12,8 casos por cada 100.000 habitantes).

En las mujeres también se ha generado preocupación por el cáncer de ovarios. La doctora Annie Katherine Natera, médico especialista en Medicina Interna y en Hematología y Oncología Clínica del Hospital Universitario San Ignacio, reveló que, según los informes de Infocáncer, la incidencia de este tipo de enfermedad, es decir, los casos nuevos de cáncer de ovario, ha experimentado un aumento en las últimas dos décadas. Los datos más recientes indican una incidencia de entre 6,2 y 12,8 casos por cada 100.000 habitantes.

“En Globocan se registra que el cáncer de ovario ocupa la posición número 14 de tumores más frecuentes en Colombia y la posición número 12 de mortalidad. Es la segunda neoplasia ginecológica más frecuente después del cáncer de cuello uterino”, señaló la especialista.

Según los expertos, existen ciertos factores como la alimentación, el ejercicio e incluso la radiación que pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer.

“Hay factores de riesgo ambientales (radiación UV y otras, polución, exposiciones laborales, etc.), factores de riesgo asociados al comportamiento (sedentarismo, tabaquismo, obesidad, bajo consumo de frutas y verduras, alto consumo de carnes rojas, etc.), infecciones (VPH, Helicibacter pylori, EpsteinBarr, Hepatitis, etc.). La herencia solo se asocia con un 5 % de los casos”, agregó Raúl Murillo.

Luis Pino concuerda con lo anterior, señalando que “los estilos de vida no saludables, la obesidad, la exposición no protegida a la radiación ultravioleta, el alto consumo de productos cancerígenos como el tabaco y el alcohol, que hacen parte de la vida moderna, son los principales contribuyentes al desarrollo del cáncer”.

Muertes por cáncer en Colombia

En cuanto a las defunciones por cáncer, el ‘Atlas de mortalidad por cáncer en Colombia’ del INC muestra que tanto hombres como mujeres tienen un mayor riesgo en el centro del país, especialmente en el Eje Cafetero, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bogotá y Meta.

Los tipos de cáncer más frecuentes que causan muertes en hombres están relacionados con el estómago, con 3.271 defunciones, seguido de próstata (2.981), pulmón (2.772), colon, recto y ano (1.658) y leucemia (1.064). En el caso de las mujeres, las muertes por cáncer son más frecuentes en mama (3.006), estómago (2.047), cuello uterino (2.010), pulmón (1.961) y colon, recto y ano (1.791).

Avances en los tratamientos

En los últimos 20 años, se han logrado importantes avances en los tratamientos contra el cáncer. Por un lado, se ha aumentado el conocimiento de la biología molecular aplicada, “lo que permitió el surgimiento de lo que se denomina medicina de precisión, es decir, el desarrollo de intervenciones terapéuticas “inteligentes” dirigidas a blancos terapéuticos específicos en algunos tipos de cáncer y que tienen respuestas clínicas superiores”, según Pino.

Por otro lado, aseguró que la inmunoterapia y las terapias génicas avanzadas, como las células CAR-T, han mejorado las tasas de respuesta y supervivencia en enfermedades refractarias a tratamientos convencionales.

Estos avances en los tratamientos han contribuido significativamente a la mejora de la eficacia y seguridad, lo que ha llevado a una sustancial mejora en la supervivencia de las personas con cáncer.