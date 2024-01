Un insólito caso de intolerancia se registró recientemente en Rusia y el video de la escena le ha dado la vuelta al mundo. Pues, no solamente se ve el momento del ataque, sino que también la reacción del invitado que resultó con su cara completamente quemada por el líquido.

Según informó el medio mexicano TV Azteca, una mujer de 21 años identificada como Vika, quien reside en el lugar donde sucedieron los hechos, le jugó una broma muy pesada a un compañero que por primer vez asistía a su vivienda para celebrar una fiesta.

En un clip que dura apenas 22 segundos quedó captado el instante en el que Vika sale de la cocina con una olla con agua hiriviendo con el propósito de lanzarle el líquido por la cara al primero que viera. Al parecer, momentos previos a esto, a la joven le habrían jugado una broma mientras se encontraba cocinando y ella a manera de venganza se le ocurrió que arrojarle el agua caliente a alguno sería una buena opción.

Los demás invitados que se encontraban departiendo en la sala de la vivienda quedaron completamente mudos al percatarse y asimilar lo que acababa de pasar. Pues, uno de ellos tenía la cara totalmente quemada. El ambiente claramente cambió y todos salieron corriendo y gritando del lugar sin entender lo que había sucedido.

El medio dio a conocer que la víctima presuntamente no era la misma persona que realmente le jugó la broma a Vika que la alteró a tal punto de querer devolverla.

Respecto al perjudicado, se supo que no quiso interponer una denuncia por el ataque y enfatizó que “la joven ‘será castigada por Dios’ en caso de que ocurra algo”.

La historia ha dejado a los internautas con la boca abierta y generó un debate en redes sobre el cuidado y tacto que hay que tener al momento de realizar bromas, ya que muchas suelen salir muy mal. ¿Usted qué opina?

Today in Russia a man threw a smoke bomb at girl as a prank, and she threw a pot of boiling water in his face. 😬 pic.twitter.com/Tl4GVRvIJ0

— non aesthetic things (@PicturesFoIder) January 7, 2024