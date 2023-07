Jonny, más conocido por su usuario en redes como @jonnybanany, es un ‘influencer’ de TikTok que recientemente ha logrado un desafío de 298 días (y contando) sin utilizar champú para lavarse el cabello, y ha decidido compartir los resultados con sus seguidores. Con su estilo de vida despreocupado, ha realizado el reto, que él denomina como #VueltaALasRaícesChallenge, y en este, desafía las normas convencionales del cuidado capilar, como lo es utilizar champú.

Este reto hace parte del método ‘no poo’, que significa no-shampoo, el cual defiende no utilizar champú y solamente usar agua, ya que, los que realizan este método consideran que los químicos que contienen los productos capilares son dañinos para el cabello. En la misma red social, hace un tiempo, una peluquera dio el secreto para mantener el pelo limpio sin lavarlo en dos meses.

El joven cuenta que su decisión para no lavarse el cabello con champú la tomó progresivamente. Este proceso le llevó 4 años adaptarlo a su vida cotidiana. Expresa que por su abundante cabellera le generaba mucha inseguridad la sensación que dejaba su cabello graso cuando no lo lavaba un día. Desde ese momento, tomó la decisión primero no lavárselo un día; luego, tres días; luego, una semana, hasta que llegó al punto de no someter su cabello a productos para el cuidado capilar.

Al comienzo, narra que mientras se hace la transición de no aplicarse champú, sufrió demasiada comezón en su cuero cabelludo, sin embargo, expresa que ha sido la mejor decisión que ha tomado. En sus palabras, el tiktoker comenta “el pelo ha conseguido encontrar su identidad, ya no tiene ningún esclavista, ninguna gente externa que le diga lo que tiene que ser”.

El hombre recibe comentarios en sus videos y sus seguidores le hacen la pregunta: “¿cuál es el máximo de tiempo que va a estar sin lavarse el cabello?”, a lo que el Tiktoker contesta “Si toca me lo lavaré. Todavía no está ni cerca de tocar. (…) Ahora me iré a bañar, sin necesidad de ingredientes artificiales”.

Sin embargo, según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), se debe tener cuidado con esta nueva tendencia “eco” que aboga por no usar champú y sustituirlo por agua, bicarbonato y vinagre, debido a que puede aumentar el riesgo de infecciones en el cuero cabelludo, dependiendo de la genética de cada persona.

Desde el punto de vista dermatológico, la AEDV realiza varias observaciones referentes a este método. En primer lugar, el champú elimina la grasa producida por las glándulas sebáceas, donde quedan atrapadas las células muertas del cuero cabelludo, la suciedad, o las sustancias que se aplican en él, como lacas, gominas, etc. Esta grasa o sebo debe eliminarse periódicamente por razones que van más allá de lo meramente estético, ya que supone una importante fuente de microorganismos que pueden favorecer las infecciones.