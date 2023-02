La educación preescolar tiene el objetivo de que el niño desarrolle un sentido positivo de sí mismo, conozca y valore su cuerpo, además que sea capaz de expresar sus sentimientos, lograr paso a paso su autonomía, aprender a valorar, reconocer y hacer uso de sus habilidades.

En los últimos días ha circulado un clip donde se ven unos niños cantando la famosa canción Session #53 de Shakira con Bizarrap, la cual ha sido un éxito por este tiempo gracias a la polémica que ha generado, pues se dice que la letra fue muy directa hacia el futbolista Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía, dicho hit musical ha tenido bastante popularidad.

Una profesora decidió enviar una solicitud muy particular a la artista colombiana con el fin de enseñarle a sus alumnos las tablas de multiplicar.

En el video se observa un grupo de estudiantes de primaria cantando eufóricamente Session #53 e incluso unos aparecen bailando muy animados e imitando algunos de los gestos que Shakira hace en el clip oficial. En promedio unos 20 niños se escuchan cantando: “Mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”.

El clip fue tomado por la misma maestra del salón, que al fijarse de que sus alumnos se sabían muy bien la letra, concluyó que sería un excelente método de aprendizaje que Shakira grabe una canción sobre las tablas de multiplicar, donde comentó: “Voy a decirle a Shakira que me saque una música con todas las tablas de multiplicar, para ver si así si se las aprenden”.

Este es el video: