En las redes sociales se ha vuelto viral un video que muestra la reacción de los estudiantes de la Escuela de Medicina Albert Einstein del Bronx, en Nueva York, al enterarse de que tenían el beneficio de matrícula gratis. En medio de aplausos y gritos celebraron la noticia.

Según informó la institución, que está ubicada en uno de los barrios más pobres de la ciudad, este dinero servirá para pagar la matrícula de los estudiantes, que cada año puede llegar a costar hasta US$59.000. Indicó, además, que hay alumnos que para pagar sus estudios adquieren deudas de un poco más de US$ 2.000.

La institución añadió que a este beneficio podrán acceder todos los alumnos a partir de agosto, tanto los que están actualmente inscritos como los que están cursando su último trimestre. A este último grupo se le reembolsará la matrícula consignada.

We are profoundly grateful that Dr. Ruth Gottesman, Professor Emerita of Pediatrics at @EinsteinMed, has made a transformational gift to #MontefioreEinstein—the largest to any medical school in the country—that ensures no student has to pay tuition again. https://t.co/XOy9HZLbfD pic.twitter.com/1ijv02jHFk

— Montefiore Health System (@MontefioreNYC) February 26, 2024