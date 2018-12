Los memes inspirados en él aparecieron luego de que el cantante vallenato diera una entrevista en la que su cabello lució como si se hubiera aplicado asfalto, betún o excremento, según usuarios de Twitter, que se burlaron tanto del artista que lo volvieron tendencia su momento.

– Amigo, me estoy quedando calvo. ¿No tendrá algún producto para la calvicie?

– Claro Sr. Nelson Velásquez, se le tiene.

– Bueno, necesito que me lo aplique porque no he podido dormir en noches enteras.

– No se diga más pic.twitter.com/o2ByrPewtl

— Arekkusu-kun (@AlexanderMierG2) 13 de agosto de 2018