Jedsada Chokdamrongsuk, el secretario permanente del ministerio de Sanidad de ese país, expresó en un comunicado que: “Los muchachos han prometido ser buenas personas para honrar la memoria del capitán”, indica Infobae.

Todos lloraron por este hecho, enviaron mensajes de agradecimiento al mundo por estar pendientes de su situación y en un video compartido por Now This se ve cuando varios de ellos cuentan que su recuperación es satisfactoria.

Por otro lado, el apetito de los integrantes del equipo de fútbol se está abriendo y algunos han hecho peticiones de comida como: arroz frito, sushi y parrillada, dicen en la grabación compartida por el medio.

Los chicos, junto a su entrenador, están tomando terapia para prepararse emocionalmente antes de salir del hospital, asegura el portal informativo estadounidense.

The boys who were rescued from a Thai cave just sent this sweet message to the world pic.twitter.com/GI21lvtRit

Amidst the joy of the #ThailandCaveRescue, the sacrifice of former Thai Navy SEAL Saman Kunan, who died after brining oxygen to the boys inside the cave, has at times been overshadowed. Today, the boys he helped save made sure he is not forgotten. pic.twitter.com/T2wthyqP0f

— Matt Rivers (@MattRiversCNN) 15 de julio de 2018