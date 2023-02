El matrimonio es un momento en el que muchas personas piensan constantemente, estos pensamientos de cierta manera hacen parte de la influencia que causa la sociedad, una vida estable, casa, hijos y pareja son el deseo de muchos.

Sin embargo, parece ser que otro tipo de tendencias se están presentando, como el caso de Sofía Maure, una joven que hizo de su matrimonio una fecha inolvidable, eso sí totalmente diferente ya que no hubo ninguna pareja que la acompañara, pues ella decidió casarse con ella misma.

Esta actividad es conocida como sologamia, que significa casarse con uno mismo y que ha causado todo tipo de reacciones. La joven utilizó sus redes sociales para mostrar la gran decisión que había tomado, con fotografías vestida de novia escribió “Hoy en momentos de mi vida, me compre un vestido de novia y me cocine una torta de casamiento para casarme conmigo misma”.

Las imágenes se viralizaron sumando más de 3,1 millones de vistas, sin contar todos los comentarios que han dejado internautas “ya me veo solo falta explicárselo a mi familia”, “yo haría lo mismo si tuviese plata”, “No le encuentro nada de malo, el amor propio es muy importante, tú amate y consiéntete que con la única persona con la que estarás cada segundo de tú vida es contigo”.

No obstante, después de dos días de estar casada consigo misma decidió hacer una actualización “Voy un día casada conmigo y no me aguanto más, estoy viendo como es el tema del divorcio por las dudas”, escribió la joven.

Este no sería el primer caso de una mujer que desea casarse consigo misma, pues en el 2021 la brasileña Cris Galêra también contrajo matrimonio con ella misma.