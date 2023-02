El éxito de la canción que lanzó Shakira junto con el argentino Bizarrap no solo tuvo preferencias en los jóvenes y los adultos, sino también en los niños. Es así, cómo un grupo de estudiantes corean esta interpretación.

(Vea también: Madre confesó que prefiere salir a trabajar que, quedarse en casa con sus hijos)

La profesora de primaria se encontraba dictando clases, cuando sus alumnos comenzaron a cantar la nueva producción de la intérprete colombiana, en colaboración del Dj argentino.

En el video publicado por @shakirafanscanal en TikTok, se ve a los niños con sus respectivos uniformes; unos de pie cantando y bailando y los otros, sentados siguiendo la letra a la perfección.

Al fondo, se escuchaba a los estudiantes cantar: “Yo contigo ya no regreso, no que llores ni que te salpique”. Al notar esto, la docente no dudó en grabarlos y registrar la divertida escena.

Mientras filma a los alumnos, la profesora dice: “Voy a decirle a Shakira que me saque una música con todas las tablas de multiplicar para ver si así se las aprenden”.

Esta peculiar petición no tardó en volverse viral, pues llamó la atención de varios usuarios, en especial los padres de familia que han visto a sus niños en la misma situación y se unen a que Shakira grabe una próxima canción para los estudiantes.