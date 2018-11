View this post on Instagram

a ver insta. En principio quiero desmentir que estaba de novio con ella, hace 2 meses me separe, por otra parte me duele ver esta sociedad donde sólo escuchan una versión de los hechos y toman partida, me parece injusto, además de que violaron mi intimidad y la de todos los que hablan conmigo, me difamaron, por suerte cuento con el apoyo de mi familia y amigos que saben que clase de persona soy, y me apoyan en este momento. lamento la enorme cantidad de gente que me insultó por mensajes privados, etc, por suerte tengo una vida más ocupada que la de ellos. Saludos.