Miles de amantes del fútbol han llegado a Rusia, algunos con mucho esfuerzo, para apoyar a su selección en los partidos y no dejarlos desfallecer si se encuentran en un mal momento. Algunas veces los jugadores no son conscientes de esto y no les dan la importancia que deberían a sus fieles seguidores. En este caso, un grupo de fanáticos de la selección Argentina esperaban con gran emoción a su equipo, pero ninguno de sus jugadores quizo compartir con ellos, excepto el número 10 del Barcelona.

En un video publicado por el reportero deportivo mexicano Ricardo Vaquier García en su cuenta de Twitter se puede ver cómo los jugadores del equipo gaucho siguen derecho, del bus al hotel, sin darles importancia a los seguidores que piden, casi suplicando, solo una foto:

“Pipa, una foto, por favor. Masche, Masche, un video, una foto, por fa. Kun, por favor, vení, te pido una foto”.

Al final, Messi fue el único que se acercó a la multitud para tomarse fotos y responder algunas preguntas que le hizo la prensa.

Es importante señalar que muchos seguidores han calificado este comportamiento como un acto de humildad y mucho más viniendo de parte de uno de los grandes del fútbol.

Así, ‘La Pulga’, antes del partido, se ganó el corazón de estos hinchas y dio ejemplo a sus compañeros de equipo y a las demás delegaciones que asisten al mundial en el sentido de que los fanáticos merecen respeto y atención, porque como aseguraron los argentinos, muchos van desde el “culo del mundo” para verlos jugar y animarlos.

Lamentablemente, el astro argentino no tuvo un buen comienzo en el mundial porque su selección empató y él erró un penalti. Pero con seguridad a los seguidores que él saludó les debe importar poco: demostró que antes que un buen jugador es una buena persona.

Les compartimos el video y algunos comentarios hechos en Twitter sobre este suceso:

