Los memes, esas expresiones culturales que a través del humor se viralizan en las redes sociales de acuerdo a las tendencias del día, tienen como tema por estos días a Julio Iglesias y su referencia al mes de julio.

(Vea también: ¿Julio Iglesias dejó por fuera de su herencia a sus hijas? Crecen los rumores)

Si bien ya estábamos acostumbrados a que cada vez que llegaba el séptimo mes salía el meme de llegó julio y cuando se acababa el “Se acabó julio” con una foto del cantante ya más viejo, la creatividad se ha desbordado con el tema y cada día ha traído su propio brote de humor. esta

Es más no se acababa aún junio y ya circulaba “Se asoma Julio” con una imagen en la que en la parte superior salía solo una parte de su rostro.

Así mismo imágenes que graficaban “No queda nada para julio”, “Llega julio y pinta feo” “Que julio pase volando” “Julio está a la vuelta de la esquina”.

A partir de allí día tras día del mes hemos venido disfrutando de lo mejor del humor.

Tal ha sido la tendencia que el cantante ya se refirió al tema: “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”.

Y porque no estar feliz si los memes le han permitido a Iglesias, quien hace poco tuvo quebrantos de salud, reencaucharse con las nuevas generaciones que no lo conocían y ahora ya es parte de su cotidianidad.

(Lea también: Las hermosas hijas gemelas de Julio Iglesias que son furor en Instagram)

Apenas inició el mes y muchos usuarios ya lo están despidiendo