Encontrar una buena cita no es nada fácil, de esto pueden dar fe algunos usuarios de ‘apps’ de citas, que han tenido más de una desilusión, y es que no solo por las identidades falsas si no porque al socializar en la vida real las personas resultan ser totalmente diferentes.

Ejemplo de estas desilusiones es Rachel Wilson, una joven estadounidense que confesó a través de un video que por poco y rompe el récord a la cita más corta del mundo. De acuerdo con el testimonio, Rachel conoció a un joven por una ‘app’ para citas y después de platicar decidieron encontrarse, sin embargo, ella jamás se imaginó que la cita resultaría tan mal.

Al encontrarse en el restaurante, el hombre no duro ni un minuto en su cita, afirmando que tenía mal estacionado el automóvil, por lo que lo parquearía bien y volvería, aunque esto nunca sucedió.

Rachel esperó durante más de cinco minutos e incluso llegó una orden de cervezas y alitas de pollo a la mesa, pero el hombre jamás regreso. Para rematar, después de unos minutos la joven recibió un mensaje de texto que decía: “Lo siento no lo sentía” con un ‘emoji’ de cara triste.

El clip se hizo viral en redes sociales con más de 4 millones de vistas, mientras que internautas dejaron sus comentarios en los que algunos incluso se sintieron identificados: “Mi última cita para tomar café duró 3 horas y todavía me rechazaron, así que ya sabes que al menos ahorraste tiempo”, “El mío fue a “conseguir más vino” y nunca volvió”, “Al menos solo perdiste 45 segundos de tu día”. Vea el video aquí.