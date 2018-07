De acuerdo con WNEP, esto era lo que decía la nota de Dave:

“Apreciado Departamento de Policía: llevo más de 40 años con este boleto. Siempre he tenido la intención de pagar. Perdónenme si no doy más información. Con respeto, Dave”.

Michael Combs, jefe de policía de Minersville, aseguró al medio que la multa en 1977 fue de 2 dólares, equivalentes en la actualidad a 5.800 pesos, por lo que Dave únicamente pagó 3 dólares (8.700 pesos) de intereses. Agregó que hoy en día un conductor debería pagar 20 dólares (58.000 pesos) por una multa de estas.

El oficial, quien se sorprendió bastante al ver que una persona conservaba un comparendo tan antiguo (foto a continuación), también indicó que la multa fue para un vehículo con placas de Ohio y que en esa época no tenían la tecnología para hacerle seguimiento, así que se perdió del rastro.

