La tragedia de Armero, ocurrida el 13 de noviembre de 1985, aún se recuerda con mucho dolor en Colombia, debido a que allí perdieron la vida más de 25.000 personas por un deslizamiento de tierra que cubrió a toda la región.

Desde entonces, han salido a la luz múltiples historias, incluso paranormales, que terminaron siendo mitos de este municipio, declarado campo santo por el papa Juan Pablo II.

Justamente, al ‘Cartel paranormal de la Mega’, conducido por Daniel Trespalacios, llegó el testimonio de un hombre que asegura haber muerto en la tragedia de Armero y reencarnado tres años después.

El ciudadano, cuya identidad se desconoce, llamó a la emisora y contó que él nació en julio de 1988, casi tres años más adelante del desastre, pero que recuerda a la perfección cómo era el pueblo antes de la avalancha.

“Cuando era pequeño, mi papá me llevó una vez al desaparecido Armero. Yo cerraba los ojos y le decía: ‘Papá, acá quedaba el Banco Agrario; acá el Banco del Café'”, dijo.

Fue a raíz de ello que Trespalacios le preguntó al hombre que si había algún vínculo con el municipio, ya que resulta sospechoso que se acuerde de tantos detalles por simple casualidad.

“Mi papá me llevó cuando estaba el auge de ir a visitar. Allá fallecieron 24 familiares míos junto a una hermanita que era hija de mi papá, del primer matrimonio“, precisó.

Y agregó: “Comencé a cerrar los ojos y visualizaba cómo era Armero anteriormente, tanto así que mi papá me llevó al psicólogo, tenía 6 años”.

Finalmente, el hombre comentó que cree que una de las víctimas de Armero reencarnó en su cuerpo y que la muerte de esa persona tuvo que haber sido muy dolorosa para después ocupar su vida.

“Yo creo que sí [reencarnar]. Yo nací el 21 de julio del 88, tres años después, estaba reciente… Le decía a mi papá que me acordaba de los uniformes de los colegios, veía a las muchachas cuando caminaba por donde eran las calles y la catedral. Yo veía al pueblo mas no a mí. Yo creo que mi muerte fue muy trágica, por lo de la avalancha. No era mi hora”, concluyó.