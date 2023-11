El domingo en la mañana una ciudadana denunció en redes de emergencias que desde el viernes un felino estaba atrapado en lo más alto de un árbol ubicado en la urbanización Villa Marina, en Ibagué.

Al parecer, el gato trepó hasta llegar a las ramas superiores y no pudo volver a bajar aguantando las inclemencias del tiempo y sin poder comer. El hecho generó preocupación en los residentes del sector quienes no dudaron en buscar a las autoridades y organismos de emergencias para ayudar al gato, sin embargo, no habrían tenido una respuesta que les permitiera salvaguardar al animal.

Según la mujer que compartió el mensaje junto a un video donde se evidenciaba al gato entre las ramas del árbol, la mascota iba a completar casi tres días sin comer ni tomar agua.

El animal permanecía en el árbol ubicado frente a la manzana A casa 12 de la urbanización Villa Marina (Ibagué).

“Bomberos vinieron y no lograron hacer nada. Dijo que lo dejaran que él se bajaba solo”, mencionó la ciudadana que se mostró preocupada por el gato.

Arriesgó su vida

Aunque según la comunidad, los bomberiles no bajaron al animal, sí hubo un hombre que al conocer el caso llegó hasta este barrio de la comuna Nueve y se puso en la tarea junto a dos personas más en salvar al ‘michi’.

Un habitante grabó el angustiante rescate. El ‘salvador’ se subió al árbol con implementos para alcanzar al animal. Mientras hacía las labores, las ramas del árbol se movían de un lado para otro y el gato seguía en la punta.

Abajo tres personas extendieron una cobija con la que esperaban amortiguar la caída del felino. Durante varios minutos duraron las labores, hasta que por fin cayó el gato, primero en la cobija y luego al piso.

La labor fue aplaudida por los residentes que agradecieron al valiente grupo de personas que salvó al gatico.

