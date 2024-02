El caso de un integrante de la Sijín, quien al llegar a su casa habría descubierto a su pareja con un hombre que perteneció a la misma institución, ha sido tema de conversación desde hace algunos días. Son varios los detalles y rumores que se han divulgado, pero fue el hermano de la mujer el que decidió desmitificar varios de ellos.

En un video compartido en el Facebook por ‘James informa’ apareció Luciano Manrique, el hermano de la mujer que actualmente está hospitalizada en Villavicencio. Él tuvo que viajar desde el Eje Cafetero para estar pendiente de la salud de su hermana, pues actualmente está bajo pronóstico reservado.

Manrique dio detalles de la relación sentimental de la mujer que trabaja en una empresa de mototaxis en Cumaral, Meta, y el funcionario que la grabó para, posteriormente, compartir los videos en las diferentes plataformas.

“En diciembre tuvimos una reunión familiar y estuvo ahí. Ella nos comentó que no quería nada más con el policía Edward, debido a que él es muy agresivo, muy obsesivo (…) Ella lo llamó en diciembre que necesitaba que sacara las cosas de la casa, él no quiso sacarlas. Llegó enero y no hace sino acosarla. Que si no es para él, no es para nadie”, explicó Manrique.

El hermano de la mujer del video aseguró que el día de los hechos, el integrante de la Sijín violentó la puerta de la casa de su hermana e incluso habría abandonado su puesto con el fin de llegar a la vivienda en las horas de la noche.

“Él no tiene llaves porque ellos no son pareja (…) Son novios. Él salía de turno y se quedaba dos o tres días en la casa, pero no era más. Ellos no eran pareja como tal”, agregó Luciano.

A pesar de haber interpuesto una denuncia, el hermano de la mujer aseguró que el uniformado que grabó el video viral no la ha dejado tranquila. Además, otra situación que preocupa a la familia es que a ella “la llamaron de un número a pedirle tres millones de pesos,(y a decirle) que si no era para él, no era para nadie. Él la amenaza, que si quiere que le dañe la vida, él se la iba a dañar”, fueron las palabras de Manrique sobre esta grave situación que hoy ve desde el hospital y acompañando a su hermana.

Luego añadió: “Quiero denunciar a Edward que es supuestamente un policía está para cuidarnos, más que todo a la mujer, no se merece ser un funcionario, le pido a la policía que lo destituyan y nos colaboren con los videos, eso nos tiene afectados física y moralmente a mi hermana y a mí”.

El hombre indicó que también teme por la seguridad de su hermana, pues la mujer vive sola en Cumaral y según él, el integrante de la Sijín tiene una obsesión.

